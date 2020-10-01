Узбекистан в начале октября начнёт возвращать своих граждан, застрявших в Абхазии

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана объявил, что первая группа узбекистанцев (женщины, беременные женщины, старики и дети), застрявшие в Абхазии, будут репатриированы на родину в начале октября.

В заявлении внешнеполитического ведомства от 30 сентября сообщается, что посольство Узбекистана в России и Генеральное консульство в Ростове-на-Дону получили обращения около 400 граждан Узбекистана, находящихся на территории Абхазии, с просьбой оказать содействие в их возвращении на Родину.

В целях оперативного решения данного вопроса, МИД повторно направил соответствующие обращения российской стороне для получения разрешения гражданам Узбекистана пересечь российскую границу для их возвращения домой.

В МИД отметили, что первую группу граждан Узбекистана, состоящую из уязвимых слоев (женщины, беременные, пожилые и дети) планируется направить в Узбекистан в начале октября 2020 года.

Остальные граждане будут возвращены в Узбекистан по мере получения разрешения российской стороны на транзитное пересечение Государственной границы.

Ранее сообщалось, что более 1000 узбекских мигрантов застряли в Абхазии из-за карантинных ограничений. Узбекистанцы, обратившиеся журналистам, просили власти открыть транзитный коридор для возвращения на родину. Мигранты жаловались, что из-за отсутствия туристов они лишились работы и оказались в тяжелой ситуации.