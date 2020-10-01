Французский ученый заявил о скрытом наброске под портретом Моны Лизы

CentralAsia (CA) - Французский ученый Паскаль Котт заявил, что обнаружил под портретом Моны Лизы работы Леонардо да Винчи скрытый набросок, о котором ранее не было известно, сообщает ВВС.

Используя аппаратуру собственного производства, Котт нашел следы эскиза, который был сделан в технике спольверо (spolvero). Это значит, что Леонардо да Винчи перенес изображение на деревянную панель углем — через отверстия, проделанные в линиях эскиза, подобно трафарету.

Следы угля Котт обнаружил около руки и линии волос на голове Моны Лизы. Он также считает, что художник в процессе создания картины поменял позу своей героини, повернув ее голову непосредственно в сторону зрителя.

Кроме того, Котт заметил, что на скрытом наброске в волосах Моны Лизы есть шпилька, что вызывает новые вопросы о замысле художника. «У Моны Лизы не могло быть такой прически. В это время в городе Флоренция такое было невозможно», - сказал ученый в интервью британской газете Express.

Котт предполагает, что такие заколки могли изображать на портретах «реально не существующих женщин, например, богинь» или же Девы Марии.