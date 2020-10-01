Французский ученый заявил о скрытом наброске под портретом Моны Лизы

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- 9:31, 01 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Французский ученый Паскаль Котт заявил, что обнаружил под портретом Моны Лизы работы Леонардо да Винчи скрытый набросок, о котором ранее не было известно, сообщает ВВС.
Используя аппаратуру собственного производства, Котт нашел следы эскиза, который был сделан в технике спольверо (spolvero). Это значит, что Леонардо да Винчи перенес изображение на деревянную панель углем — через отверстия, проделанные в линиях эскиза, подобно трафарету.
Следы угля Котт обнаружил около руки и линии волос на голове Моны Лизы. Он также считает, что художник в процессе создания картины поменял позу своей героини, повернув ее голову непосредственно в сторону зрителя.
Кроме того, Котт заметил, что на скрытом наброске в волосах Моны Лизы есть шпилька, что вызывает новые вопросы о замысле художника. «У Моны Лизы не могло быть такой прически. В это время в городе Флоренция такое было невозможно», - сказал ученый в интервью британской газете Express.
Котт предполагает, что такие заколки могли изображать на портретах «реально не существующих женщин, например, богинь» или же Девы Марии.
В описании исследования ученого говорится, что, получив доступ к картине в 2004 году, он сделал цифровые снимки изображения мультиспектральной камерой собственного изобретения. Он утверждает, что применяемая им технология анализа отражения света позволяет увидеть дополнительные изображения между слоями краски.
В 2015 году Котт заявлял, что нашел под «Джокондой» второе изображение. Он предположил, что скрытая картина была портретом настоящей Моны Лизы, а всем известная картина — это изображение другой женщины.
Тогда его выводы специалисты подвергли сомнению, а Лувр отказался комментировать его заявление, сказав, что Котт не входит в исследовательскую группу музея. Как писал ВВС, художники очень часто по просьбе заказчика вносили изменения в уже законченные картины, поэтому присутствие на работе других изображений не вызывает удивления.
В новом исследовании Котта речь идет о первичном наброске, который был сделан перед тем, как на деревянной панели появилась краска.
Мона Лиза — это, вероятно, самое знаменитое живописное произведение в истории искусства.
Предполагается, что Леонардо работал над ним в период с 1503 до 1517 год, когда жил во Флоренции и позже - во Франции. О том, кто именно изображен на картине, долгое время шли ожесточенные споры. Однако уже многие века считается, что это Лиза Герардини, жена флорентийского торговца шелком.