Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 103 тысячам

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 102 937 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 101;

- Нур-Султан - 13 644;

- Атырауская область - 10 524;

- Карагандинская область - 9780;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6746;

- Шымкент - 4838;

- Алматинская область - 4794;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3755;

- Туркестанская область - 3327;

- Акмолинская область - 3250;

- Актюбинская область - 3180;

- Кызылординская область - 3111;

- Костанайская область - 2922;

- Мангистауская область - 2612.

Коронавирус в Казахстане

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