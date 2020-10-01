Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 103 тысячам

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 102 937 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 101;
- Нур-Султан - 13 644;
- Атырауская область - 10 524;
- Карагандинская область - 9780;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6746;
- Шымкент - 4838;
- Алматинская область - 4794;
- Жамбылская область - 4047;
- Северо-Казахстанская область - 3921;
- Павлодарская область - 3755;
- Туркестанская область - 3327;
- Акмолинская область - 3250;
- Актюбинская область - 3180;
- Кызылординская область - 3111;
- Костанайская область - 2922;
- Мангистауская область - 2612.
Коронавирус в Казахстане
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