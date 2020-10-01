В Узбекистане за сутки выявили 471 новый случай коронавируса

- Узбекистан, общество
- 9:39, 01 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 30 сентября, выявили 471 новый случай коронавируса.
По данным Минздрава, по состоянию на 23:30 30 сентября число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 56 825.
За сутки от коронавируса скончались четверо больных, всего за время пандемии – 470.
В настоящее время из выявленных 56 825 пациентов выздоровели 53 457 человек.
Из 2898 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 563 находятся в тяжелом состоянии, 267 – в крайне тяжелом состоянии.