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  1 октября 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 471 новый случай коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки, 30 сентября, выявили 471 новый случай коронавируса.

По данным Минздрава, по состоянию на 23:30 30 сентября число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 56 825.

За сутки от коронавируса скончались четверо больных, всего за время пандемии – 470.

В настоящее время из выявленных 56 825 пациентов выздоровели 53 457 человек.

Из 2898 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 563 находятся в тяжелом состоянии, 267 – в крайне тяжелом состоянии.

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