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  1 октября 2020
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В медучреждениях Монголии остались 6 пациентов с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  В Монголии число выздоровших от коронавируса по состоянию на 1 октября выросло до 307 человек.

30 сентября еще два пациента были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от COVID-19. Сейчас они находятся под на 14-дневном карантине.

На сегодняшний день в Монголии официально зарегистрировано 313 случаев коронавируса. Все они завозные.

Сейчас 6 пациентов с коронавирусом лечатся стационарно в НИЦИЗ, из них 4 пациента имеют легкое физическое состояние, а 2 пациента - тяжелое.


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Коронавирус в Монголии
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