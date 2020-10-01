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  1 октября 2020
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Агентство США по международному развитию открыло независимую миссию в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) 30 сентября объявило об учреждении двусторонней миссии в Узбекистане. Об этом в ходе онлайн-мероприятия выступил и. о. администратора USAID Джон Барса, сообщило посольство США в Узбекистане.

До этого офис агентства в Узбекистане был частью миссии USAID в Центральной Азии (в Алматы). Одновременно новая миссия USAID открыта в Таджикистане.

Как сказал и. о. администратор USAID, миссии являются центрами работы USAID и демонстрируют, что Соединенные Штаты нацелены на построение прямых и серьезных отношений с правительством и народом страны.

По словам Джона Барса, новые миссии в Узбекистане и Таджикистане помогут обеспечить координацию работы USAID в регионе, «чтобы ни одна страна Центральной Азии не осталась без внимания».

Ожидается, что новые миссии будут полностью готовы к работе в 2021 году.

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