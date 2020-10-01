Президент Нагорного Карабаха призвал готовиться к длительной войне

// Hayk Baghdasaryan / Reuters

CentralAsia (CA) - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что считает необходимым готовиться к долгосрочной карабахской войне. Об этом он заявил 30 сентября в ходе брифинга.

«Мы должны быть готовы к длительной войне, в противном случае у нас будут проблемы с выполнением нашей важнейшей задачи - права жить в собственной стране», - сказал он.



«Война закончится поражением Азербайджана или, в крайнем случае, не победой», - заявил Арутюнян.



Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Обе страны объявили военное положение, всеобщую мобилизацию объявила Армения.