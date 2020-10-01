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  1 октября 2020
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В Словакии снова ввели режим ЧС из-за роста зараженных коронавирусом
Братислава
Братислава

CentralAsia (CA) -  Братислава начиная с 1 октября вводит режим чрезвычайной ситуации на 45 дней из-за роста случаев заражения коронавирусом нового типа. Такое решение принял в среду кабинет министров Словакии. Премьер-министр Игор Маточич подчеркнул, что введение ограничений поможет властям взять под контроль ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, предает Euronews.

Все мероприятия, кроме церемоний бракосочетания, крестин и похорон, отменены, в том числе и свадебные торжества. Все рестораны, пабы, кафе должны будут ограничить время работы с 6 утра до 10 часов вечера, за исключением доставки еды и напитков на дом. В магазинах и школах обязательно ношение масок, соблюдение двухметровой социальной дистанции и дезинфекция рук на входе. Люди, не живущие в одном доме, должны носить маски и на улице, если расстояние между ними составляет менее 2 метров.

За прошедшие сутки в республике выявили 567 инфицированных, это на 336 больше чем накануне. С 16 марта по 14 июня в Словакии уже действовал режим ЧС, и по оценкам властей, с первой волной эпидемии удалось справиться успешно.

До настоящего времени в Словакии с населением в 5,5 млн человек зарегистрирован 10 141 зараженный Covid-19, скончались 48 пациентов.

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