ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием. Об этом на онлайн-брифинге заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария ван Керкхове.



В ВОЗ пояснили, что в отличие от коронавируса в гриппа сезонность проявляется в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.



«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе. Он циркулирует во всех условиях, климате и регионах», - сказала она.



По словам специалиста, что рост числа заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер. Так, властям удается снизить пики заболеваемости и взять распространение инфекции под контроль. Однако после ослабления карантина начинается новая вспышка.

