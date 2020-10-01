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  1 октября 2020
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ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием. Об этом на онлайн-брифинге заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария ван Керкхове.

В ВОЗ пояснили, что в отличие от коронавируса в гриппа сезонность проявляется в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.

«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе. Он циркулирует во всех условиях, климате и регионах», - сказала она.

По словам специалиста, что рост числа заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер. Так, властям удается снизить пики заболеваемости и взять распространение инфекции под контроль. Однако после ослабления карантина начинается новая вспышка.

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