На следующих дебатах Трампа и Байдена модераторам будет позволено отключать микрофоны

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CentralAsia (CA) - После первых дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена, комиссия по президентским дебатам США собирается внести изменения в порядок следующих встреч кандидатов, сообщает телеканал CBS.



Данное решение принято для того, чтобы прения между кандидатами проходили более упорядоченно.



В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников.

«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», - говорится в комиссии.



Как сообщает CNN, Джо Байден одобрил решение комиссии и выразил надежду, что она найдет возможность обеспечить право на высказывание кандидатов без прерываний.



Пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау, напротив, осудил изменение порядка дебатов. «CPD не должна менять правила посреди игры. Они это делают только потому, что вчера вечером Джо Байден проиграл. Президент Трамп доминировал. Теперь Байден пытается вмешаться в работу модераторов», - сказал Мертау.



Первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в Кливленде, штат Огайо, в ночь на 30 сентября. Они собрали рекордные рейтинги на телевидении. В ходе них кандидаты обменивались оскорблениями, а модератор в какой-то момент потерял контроль над происходящим. Байден называл Трампа «клоуном», «расистом» и призывал «заткнуться». Действующий президент обвинял соперника в глупости.