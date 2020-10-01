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  1 октября 2020
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В Чувашии два студента из Туркменистана спасли женщину от нападения

CentralAsia (TM) -  Руководство Чувашского госуниверситета наградило благодарственными письмами двух студентов юрфака из Туркменистана Эльдара Алиева и Аллабая Аманмухамметова за проявленный героизм.

Как сообщили местные СМИ, в августе этого года молодые люди из Туркменистана спасли от нападения жительницу Казани Татьяну Аксакову. Причем в вузе об этом узнали из письма женщины.

Сообщается, что студенты приехали в Казань в гости к своему земляку, который жил в квартире на первом этаже. Около 9 часов вечера они услышали крики о помощи. На женщину напал молодой человек и начал душить. Эльдар и Аллабай выпрыгнули из окна, даже не успев обуться. Нападавший попытался сбежать. Один остался с женщиной и вызвал полицию, другой догнал нападавшего. В итоге все оказались в полицейском участке, где дали показания. Потом студенты проводили женщину до дома.

На вручении благодарственных писем от имени ректора ЧГУ присутствовали также родители Эльдара и Аллабая, которые находясь в Туркменистане, онлайн слушали слова благодарности за отличное воспитание сыновей, рассказали представители госуниверситета.

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