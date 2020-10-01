В Костанайской области сёла закрывают на карантин из-за птичьего гриппа

CentralAsia (KZ) - В Костанайской области в Казахстане еще три села закрыли на карантин из-за птичьего гриппа, в итоге шесть сел закрыты на карантин.



Как сообщает «Костанайские новости», вспышка зафиксирована еще на одной птицефабрике.



«Птичий грипп подтвержден в селе Родина на аркалыкской птицефабрике ТОО «Агроинтерптица» . Работает специальная комиссия. Около фабрики выставлены блокпосты. Теперь готовится постановление о закрытии на карантин не только фабрики. Птичий грипп подтвержден в частных подворьях близлежащего села Фурманово. Падеж отмечен и в Целинном, но результаты анализов еще не пришли», - рассказал руководитель областного управления ветеринарии Самат Калиев.



В ближайшее время на карантин закроют и село Михайловка Карабалыкского района. Здесь погибло более ста голов птицы. По периметру село ограждают бетонными плитами, пишет портал.



На прошлой неделе на карантин закрыли село Маяк Сарыкольского района, село Сокол Узункольского района и мендыкаринскую Красную Пресню.



По словам Калиева, 21 тысяча доз вакцины, заказанная изначально, использована. Дополнительно запросили 470 тысяч. Из республиканского запаса поступило 366 218 доз.



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