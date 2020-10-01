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  1 октября 2020
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В Казахстане сотни лошадей погибли от неизвестной болезни
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  В Кызылординской области от неизвестной болезни погибли сотни лошадей, сообщает телеканал «Первый канал Евразия».

По словам местных жителей, в ауле погибло 200 лошадей.

«Это еще в августе началось, и до сих пор так. Непонятно, от чего умирают. Мы лет 50 разводим скот, но никогда такого не видели», - рассказал житель села Байкенже Канетбек Кембай.

В среднем животное болеет около 10 дней, толком не ест, худеет, потом погибает. Лечение оказывается безрезультатным. Больных лошадей жеребец к табуну не подпускает, передает телеканал.

«В северных областях дают компенсацию за птицу. Нам бы тоже небольшую помощь. У кого-то 20-30 лошадей погибло, и таких семей много», - говорит житель села Абдиманап Акимбек.

В ветеринарной инспекции заявили, что в случившемся виноваты сами люди.

Болезнь, от которой гибнут лошади — гастрофилез, вызванный личинками желудочного овода. Они попадают на животное, когда те пасутся в степи.

«В этом году было очень жарко, дождей не было. Скоту нужен специальный уход, надо было вечером пасти, а не днем. Также следовало дезинфекцию делать, чистить лошадей, мыть, чтобы насекомых на животных не было», - сказал директор ветеринарной станции Жанакорганского района Марат Казыбаев.

Официально болезнь подтвердили в четырех районах Кызылординской области. Акимат намерен создать рабочую комиссию и обсудить, получится ли выплатить людям компенсацию за погибший скот.

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