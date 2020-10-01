В Узбекистане оштрафовали разъезжавшего на большой скорости сына градоначальника

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространились видеоролики от пользователя с ником Dilshod_550, на котором видно, как парень на высокой скорости разъезжает по Ташкенту.

ГУВД Ташкента 30 сентября прокомментировало данную ситуацию.

По словам ведомства, водитель – 20-летний Исмоилов Дилшод – в связи с созданием аварийной ситуации (что было запечатлено на видео) был оштрафован в соответствии с частью второй статьи 128-5 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Ранее за вышеуказанным водителем согласно данным Управления безопасности дорожного движения было зафиксировано 8 правонарушений в 2019 году («Превышение водителем транспортных средств установленной скорости движения»), 8 правонарушений в 2020 году (по аналогичной статье, четыре из них не оплачено).

Как оказалось, парень, разъезжающий по городу на высокой скорости и записывающий это на видео и выкладывающий видеоролики в TikTok, оказался сыном хокима города Алмалык в Ташкентской области.

По данным ГУВД, парень водил автомобиль со скоростью 150 км/ч. Позднее пользователь Dilshod_550 удалил видеоролик и все комментарии.