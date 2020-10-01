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  1 октября 2020
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Ученые заявили о новом эффективном препарате против коронавируса

CentralAsia (CA) -  Специалисты Вашингтонского университета в Сиэтле разработали препарат с помощью антител, полученных от выздоровевших от коронавируса пациентов. Ученые утверждают, что смесь из антител эффективно распознает и защищает механизм заражения коронавирусом и не дает ему проникнуть в клетки.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Science, маленькие дозы антител S2E12 и S2M11 защищают подопытных животных от коронавирусной инфекции, предотвращая синтез вируса в легких. Их смесь не дает вирусу мутировать.

По словам авторов исследования, одна из молекул не только предотвращала взаимодействие белков, находящихся на поверхности вируса, с рецепторами клеток зараженного организма, но также блокировала механизм инфицирования в неактивном состоянии, не давая вирусу слиться с мембраной клетки.

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