За ночь в семи регионах Узбекистана выявили 172 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10.00 часов 1 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 56 997 (+172).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены: 115 в Ташкенте, 26 в Наманганской, 11 в Андижанской, 9 в Джизакской, 5 в Сурхандарьинской, 1 в Ташкентской областях и 5 в Республике Каракалпакстан.

За ночь скончался 1 больной коронавирусом.

На данный момент в стране выздоровели 53 457 человек, инфицированных коронавирусом (94%).

На сегодняшний день 3069 пациентов по стране продолжают лечение, из них 563 находятся в тяжёлом состоянии и 267 - в критическом.