За ночь в семи регионах Узбекистана выявили 172 новых случая коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:11, 01 октября 2020
- Просмотров: 547
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10.00 часов 1 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 56 997 (+172).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены: 115 в Ташкенте, 26 в Наманганской, 11 в Андижанской, 9 в Джизакской, 5 в Сурхандарьинской, 1 в Ташкентской областях и 5 в Республике Каракалпакстан.
За ночь скончался 1 больной коронавирусом.
На данный момент в стране выздоровели 53 457 человек, инфицированных коронавирусом (94%).
На сегодняшний день 3069 пациентов по стране продолжают лечение, из них 563 находятся в тяжёлом состоянии и 267 - в критическом.