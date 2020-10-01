Bloomberg: война на Кавказе перекинется на территорию России и Турции

CentralAsia (CA) - Армения и Азербайджан находятся на грани конфликта, который взбудоражит НАТО, Ближний Восток и нефтяные рынки, пишет Джеймс Ставриди, автор статьи в Bloomberg.

Замороженный конфликт» между Арменией и Азербайджаном обострился. То, что многим на Западе может показаться мелким столкновением в далеком уголке нашей планеты, на самом деле будет иметь существенные последствия для региональной безопасности, энергетических рынков и амбиций двух создающих немалые проблемы властных лидеров: российского президента Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считает он.

Боевые действия, начавшиеся с распадом Советского Союза, ведутся в основном в маленьком анклаве внутри Азербайджана под названием Нагорный Карабах, где живут армяне. Эта горная самопровозглашенная республика с населением 150 тысяч человек, но является крайне милитаризованной.

Когда я служил в Организации Североатлантического договора, мне несколько раз довелось посетить обе страны, пишет Джеймс Ставриди. «Их министры обороны в то время ненавидели друг друга, и хотя Армения и Азербайджан являлись партнерами НАТО, не входя в ее состав в качестве членов. К сожалению, каждый из них очень точно выражал точку зрения своего народа на соседнюю страну. Никто не хотел и не собирался отступать ни на шаг, как буквально, так и фигурально».

Он продолжает: «За четыре года моей службы в НАТО Азербайджан не раз начинал наступления в Нагорном Карабахе, а армяне останавливали. Россия поставляла оружие и обучала военных с обеих сторон, и страна на самом деле оказывала на них определенное успокаивающее воздействие».

В ходе нынешней эскалации обе стороны как обычно утверждают, что противник атаковал первым. В июле было несколько перестрелок, в ходе которых погиб десяток азербайджанцев. Сейчас потери приближаются к сотне. В воскресенье каждая из сторон провела мобилизацию и объявила военное положение. Во вторник Армения заявила, что один из ее самолетов был сбит турецким F-16. Турция эти обвинения опровергает.

Другие страны даже не пытаются вмешаться и договориться с участниками конфликта о прекращении огня. В прошлом это помогало как-то ослаблять напряженность, по крайней мере, временно. Последние усилия предпринимала так называемая Минская группа, в которой сопредседательствуют Франция, Россия и США. Но в 2010 году эти попытки потерпели неудачу.

Самый опасный момент в ходе новой вспышки заключается в том, что Турция и Россия активно поддерживают противоположные стороны. Турция выступает на стороне Азербайджана. У России с Арменией есть официальный договор об обороне, и она поддерживает с ней тесные связи в военной сфере, говорит автор.

Следует иметь в виду, что соседями конфликтующих стран являются нестабильная Грузия и один из самых непреклонных врагов США Иран. А у обладающего крупными месторождениями нефти Азербайджана есть весьма уязвимые трубопроводы, проходящие в некоторых местах в 16 километрах от армянской границы.

Я был в этом регионе несколько раз в моменты обострения напряженности, но сейчас обстановка там кажется совсем иной и более опасной. Вашингтон полностью занят предстоящими выборами. Турция и Россия стоят на противоположных сторонах. А Евросоюз поглощен развязкой Брексита и ростом напряженности между Грецией и Турцией в восточном Средиземноморье. НАТО, сохраняющая партнерства с Арменией и Азербайджаном, заявляет, что «стороны должны немедленно прекратить боевые действия», и что «военного решения конфликта не существует». Но при этом она ничего конкретно не предлагает.

Шансов на мирное урегулирование мало. Укрепить уверенность в заключении сделки могла мы Минская группа в новой версии, включающая в свой состав Турцию. Путин поддерживает хорошие отношения с руководителями обеих стран, хотя Россия в целом очень сильно тяготеет к христианской и ортодоксальной Армении. Пожалуй, США, Россия и Турция совместными усилиями могли бы убедить стороны конфликта свернуть с того катастрофического пути, которым они идут в настоящее время, полагает Ставриди.

По его мнению, начать можно с какого-нибудь символического возврата земли азербайджанцам. Две страны могли бы взять на себя обязательство отказаться от применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Потом можно было бы шаг за шагом приступить к открытию границы. По общему убеждению, особых надежд на это нет.

В 2003 году Томас де Ваал написал книгу «Черный сад», в которой он исследует истоки конфликта. В конце автор пишет: «Справедливое урегулирование спора в Нагорном Карабахе потребует болезненных компромиссов с обеих сторон, которым придется уравновешивать радикально противоположные принципы». В данный момент такие компромиссы кажутся гораздо менее вероятными, чем маленькая война с большими последствиями.

Автор статьи Джеймс Ставриди — американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.