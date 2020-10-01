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  1 октября 2020
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Узбекистан подписал соглашение с Башкортостаном о централизованном направлении трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  Руководитель Торгово-промышленной палаты республики Тимур Хакимов встретился с иностранной делегацией для обсуждения сотрудничества и трудовой миграции, передает агентство “Башинформ”.

Стороны намерены “стабилизировать” поток мигрантов и “обеспечить предприятия региона квалифицированными кадрами из числа иностранных граждан”, отмечается в материале.

Соглашение было подписано между палатой и руководством Самаркандской области Узбекистана. Муниципалитет последнего планирует информировать местных жителей о возможности получить работу в Башкирии, обучать их и направлять на региональные предприятия.

Первую группу граждан Узбекистана, по данным соответствующего проекта, планируют направить на швейную фабрику в городе Учалы. В тексте агентства отмечается, что среди местных жителей желающих работать “на зарплату более 30 тыс. рублей” ($390) нет.

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