Узбекистан подписал соглашение с Башкортостаном о централизованном направлении трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Руководитель Торгово-промышленной палаты республики Тимур Хакимов встретился с иностранной делегацией для обсуждения сотрудничества и трудовой миграции, передает агентство “Башинформ”.

Стороны намерены “стабилизировать” поток мигрантов и “обеспечить предприятия региона квалифицированными кадрами из числа иностранных граждан”, отмечается в материале.

Соглашение было подписано между палатой и руководством Самаркандской области Узбекистана. Муниципалитет последнего планирует информировать местных жителей о возможности получить работу в Башкирии, обучать их и направлять на региональные предприятия.

Первую группу граждан Узбекистана, по данным соответствующего проекта, планируют направить на швейную фабрику в городе Учалы. В тексте агентства отмечается, что среди местных жителей желающих работать “на зарплату более 30 тыс. рублей” ($390) нет.