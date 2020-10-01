Гражданам Узбекистана, планирующим посетить Украину, озвучили измененный порядок въезда в страну

CentralAsia (UZ) - Гражданам Узбекистана, въезжающим в Украину, нужно будет иметь страховой полис для покрытия расходов на лечение.

С 30 сентября в Украине изменён порядок въезда иностранцев в страну. МИД Узбекистана опубликовал новый порядок въезда в страну для узбекистанцев.

Сообщается, что отныне граждане иностранных государств при пересечении украинской границы обязаны иметь страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или имеющей своё представительство на территории страны либо заключившей договор с украинским партнёром

Страховка должна покрывать расходы иностранца в случае необходимости лечения от COVID-19 и совпадать со сроком пребывания в Украине.

Отмечается, что на самоизоляцию помещаются иностранцы, прибывшие из стран красной зоны. По состоянию на 29 сентября 2020 года Узбекистан включен в «зелёную зону».