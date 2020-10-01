В Туркменистане наблюдается падёж скота

CentralAsia (TM) - В ряде районов Марыйского велаята Туркменистана коровы начали заболевать неизвестной легочной инфекцией. По информации источников turkmen.news, местные ветеринары ставят животным диагноз «COVID-12» — по аналогии с человеческим COVID-19. Такое заболевание неизвестно экспертам, найти его упоминания в интернете также не удалось.

«Диагноз коров — именно COVID-12, не COVID-19, — рассказывает житель Марыйского этрапа. — Но многие в нашем районе думают, что это лукавство, и на самом деле скотина просто болеет тем же коронавирусом, что и люди во всем мире».

Turkmen.news обратился за комментарием к российскому эксперту в научно-медицинских кругах, пожелавшему сохранить анонимность. Он заявил, что внимательно изучает ситуацию с COVID-19 с начала эпидемии, но ни разу не слышал ни о каком COVID-12. Эксперт добавил, что название COVID изобрели совсем недавно, это аббревиатура от английского COronaVIrus Disease («коронавирусное заболевание»), а 19 означает 2019 год — именно тогда были зафиксированы первые случаи инфекции. До сих пор, в том числе в 2012 году, эта аббревиатура не использовалась.

Что же касается возможности заражения коронавирусом крупного рогатого скота, то наш эксперт выразил неуверенность. По его словам, ему о таких случаях и об исследованиях на эту тему неизвестно, но он допускает, что может обладать неполной информацией.

Источники в Марыйском велаяте заявляют, что коров лечат препаратом окситетрациклин-200. Тот же препарат ветеринары дают и курам, среди которых тоже ходит какая-то болезнь. Птицы теряют голос, открывают клюв, но не могут издавать никаких звуков. Им закапывают в клюв по одной капле окситетрациклина. Этот препарат является антибиотиком, то есть эффективен лишь против бактерий, но не против вирусов.

Исход заболевания кур и коров неодинаков — сельчане говорят, что в некоторых случаях животные умирают, в других случаях выздоравливают.

В целом в Туркменистане в последние годы высок уровень заболеваемости и смертности домашнего скота и птицы. Грамотных ветеринаров в стране практически не осталось.

«Люди боятся покупать живность, потому что не знают, здорова ли эта корова или овца, — рассказывает источник. — Все стараются брать у проверенных знакомых, но тут тоже нет никакой гарантии. Даже прививки не помогают. С птицей бывает сложно — некоторые болезни не берут молодняк, но подросшая птица повально заболевает».

При этом цены на скот неподъемны для многих семей. Корова стоит от 5 тысяч манатов ($217 по рыночному курсу), полуторагодовалый бычок — примерно 6,5 тысяч манатов ($283) семимесячный барашек — 700 манатов ($30), козленок — 250-300 манатов ($11-13), крольчонок — 55-60 манатов ($2-2,5), цыплят продают за 20 манатов ($0,8). На базарах скот сбывают, в основном, перекупщики. Они ездят в отдаленные аулы и покупают животное, например, за 6 тысяч манатов, а потом везут на базар и продают за 6,5-6,7 тысяч.

Об аналогичной проблеме в Марыйском велаяте сообщило и радио «Азатлык». По мнению источников радио, причиной падежа скота может быть распыление раствора хлора для борьбы с вирусами и бактериями. Это было одной из мер правительства Туркменистана для борьбы с коронавирусом, которого в стране официально нет.