Американские и китайские медики обнаружили натуральный препарат против коронавируса

CentralAsia (CA) - Натуральный фермент каталаза может быть эффективным препаратом против коронавируса, который подавит распространение Covid-19 в организме, заявила международная группа ученых США и Китая.



Как пишет журнал Financial Express, каталаза вырабатывается естественным путем и используется людьми, животными и растениями. Антиоксидантный фермент также широко используется во всем мире в производстве продуктов питания и в качестве пищевой добавки.



Было проведено три типа тестов, каждый из которых касался разных симптомов COVID-19. Исследователи продемонстрировали, что фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов — сигнальных белковых молекул, синтезируемых лейкоцитами. Цитокины участвуют в иммунном ответе и при избыточных количествах, наблюдаемых при цитокиновом шторме, способны спровоцировать смертельно опасное системное воспаление. Каталаза также может защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.



«Наши исследования показывают, что этот фермент может предложить очень эффективное терапевтическое решение для лечения воспаления легких, которое возникает из-за коронавируса», - говорит Юньфэн Лу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелеса.



Он является автором исследования группы медиков, в которую вошли и исследователи из Китайской академии медицинских наук и университета Цзинань.



Кроме того, эксперименты показали, что каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие.

