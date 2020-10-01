[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Американские и китайские медики обнаружили натуральный препарат против коронавируса

CentralAsia (CA) -  Натуральный фермент каталаза может быть эффективным препаратом против коронавируса, который подавит распространение Covid-19 в организме, заявила международная группа ученых США и Китая.

Как пишет журнал Financial Express, каталаза вырабатывается естественным путем и используется людьми, животными и растениями. Антиоксидантный фермент также широко используется во всем мире в производстве продуктов питания и в качестве пищевой добавки.

Было проведено три типа тестов, каждый из которых касался разных симптомов COVID-19. Исследователи продемонстрировали, что фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов — сигнальных белковых молекул, синтезируемых лейкоцитами. Цитокины участвуют в иммунном ответе и при избыточных количествах, наблюдаемых при цитокиновом шторме, способны спровоцировать смертельно опасное системное воспаление. Каталаза также может защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.

«Наши исследования показывают, что этот фермент может предложить очень эффективное терапевтическое решение для лечения воспаления легких, которое возникает из-за коронавируса», - говорит Юньфэн Лу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелеса.

Он является автором исследования группы медиков, в которую вошли и исследователи из Китайской академии медицинских наук и университета Цзинань.

Кроме того, эксперименты показали, что каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие.

print
  • Монголия стала седьмым участником Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения
  • В Узбекистане за сутки выявлено 476 случаев коронавируса
  • Чехия готовится к новой волне коронавируса и новым ограничениям


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com