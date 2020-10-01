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  1 октября 2020
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Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление председателю Китая Си Цзиньпину в связи с национальным праздником – Днем образования КНР. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

День образования Китайской Народной Республики - главный государственный праздник Китая, который с 1949 года отмечается ежегодно 1 октября.

С этого дня в Китае начинается «Золотая неделя», когда праздничные дни (1-3 октября) объединяются с выходными и образуют вместе нерабочую неделю. В эти дни улицы городов традиционно украшали огромными композициями из живых цветов, на площадях проводили народные гуляния, устраивали фейерверки.

Образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 2 декабря центральное народное правительство издало постановление об объявлении 1 октября национальным праздником.

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