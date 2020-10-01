[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве открывается 42-й международный кинофестиваль

CentralAsia (CA) -  В российской столице открывается Московский международный кинофестиваль, он продлится до 8 октября, сообщает ВВС.

Организаторы фестиваля решили исключить из внеконкурсной программы картину «Врата в рай» Дживана Аветисяна, сюжет которой происходит на фоне событий 90-х годов в Нагорном Карабахе, в связи с военным конфликтом в непризнанной республике.

«Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая», - сказал Интерфаксу программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

print
  • Немецкая компания Vossloh поставит системы рельсового крепления в Монголию
  • На Марсе обнаружены озера с жидкой водой
  • Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить бои в Нагорном Карабахе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com