В Москве открывается 42-й международный кинофестиваль
- Азия и мир, общество
- 13:51, 01 октября 2020
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CentralAsia (CA) - В российской столице открывается Московский международный кинофестиваль, он продлится до 8 октября, сообщает ВВС.
Организаторы фестиваля решили исключить из внеконкурсной программы картину «Врата в рай» Дживана Аветисяна, сюжет которой происходит на фоне событий 90-х годов в Нагорном Карабахе, в связи с военным конфликтом в непризнанной республике.
«Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая», - сказал Интерфаксу программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.