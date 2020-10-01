В Москве открывается 42-й международный кинофестиваль

CentralAsia (CA) - В российской столице открывается Московский международный кинофестиваль, он продлится до 8 октября, сообщает ВВС.

Организаторы фестиваля решили исключить из внеконкурсной программы картину «Врата в рай» Дживана Аветисяна, сюжет которой происходит на фоне событий 90-х годов в Нагорном Карабахе, в связи с военным конфликтом в непризнанной республике.