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  1 октября 2020
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Расчленившего двух женщин казахстанца приговорили к пожизненному сроку

CentralAsia (KZ) -  В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 39-летнего Сергея Пахтусова, обвиняемого в расчленении двух жительниц Рудного, приговорили к пожизненному лишению свободы, пишет «Наша Газета».

Пахтусов признан виновным по пп. 3, 10, 13 ч. 2 ст. 99 УК РК и приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности.

Пункт 3 подразумевает убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, либо захватом заложника. Пункт 10 - убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Пункт 13 - убийство, совершенное неоднократно. Уголовный процесс проходит в закрытом режиме.

По словам судьи Жаннар Тлеубаевой, подсудимый женат. Но он встречался с молодой жительницей Рудного. В целях сокрытия связи на стороне подсудимый убил девушку у себя в съемной квартире. Он нанес проникающее ножевое ранение в шею. Когда увидел, что убитая успела отправить SMS о своем местонахождении своей бабушке, с которой она проживала, он направился в квартире бабушки. Там он таким же ударом в шею убил бабушку. Позже расчленил трупы, положил в сумки и хранил их у себя на балконе. В последующем хотел утопить останки в реке Тобол, передает издание.

В связи с тем, что подсудимый был ранее судим за умышленное убийство, ему было назначено пожизненное лишение свободы. В основу доказательств вины подсудимого легли его признательные показания и добытые по делу доказательства.

Заявление о том, что 68-летняя инвалид-колясочник Елена Ким, которая практически всегда находилась дома, не отвечает на звонки, в полицию подала ее костанайская родственница. В ходе поисков выяснилось, что пропала и 34-летняя Регина Нам, которая проживала вместе с бабушкой.

По данным полиции, подозреваемого задержали быстро. На балконе в снимаемой им квартире обнаружили сумки с расчлененными телами. Мужчина выдолбил лунки на льду реки, чтобы сбросить туда останки, но не успел скрыть улики.

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