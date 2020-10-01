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  1 октября 2020
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 8945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию к Covid-19.

Новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2426 (27,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксирован 1 185 231 случай (+0,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 46,4 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 384 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 221 599 человек.

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