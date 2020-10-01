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  1 октября 2020
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В России за сутки от коронавируса скончались 169 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 169 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 24 и Санкт – Петербурге – 22.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 891 человека. Всего с начала пандемии Covid-19 обнаружен у 1 185 231 человека, из них выздоровели 964 242, под медицинским наблюдением остаются 221 599 пациентов.

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