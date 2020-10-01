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  1 октября 2020
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В Беларуси началось вакцинирование от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Беларуси началось вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает БЕЛТА.

Сегодня на базе 28-й городской поликлиники Минска провакцинированы первые два добровольца.

Российский фонд прямых инвестиций поставил в Беларусь первую партию вакцины «Спутник V» для клинических исследований. РФПИ финансирует это клиническое исследование в Беларуси с участием 100 человек, которые получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России.

Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии доз.

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