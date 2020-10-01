В Узбекистане в сентябре до 30% подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца

CentralAsia (UZ) - Антимонопольный комитет Узбекистана сообщил, что за последнюю декаду сентября цены на некоторые продукты питания на внутреннем рынке страны резко выросли.

По данным комитета, по сравнению с началом сентября розничная цена на подсолнечное масло увеличилась с 11500 до 15000 сумов ($1,2-$1,46) (рост на 30%), сахара с 6000 до 7000 сумов ($0,58-$0,68) (рост на 15%) и яиц с 1000 до 1300 сумов ($0,09-$0,13) (рост на 30%).

Ведомство отмечает, что рост цен на подсолнечное масло связан с тем, что этот продукт широко потребляется в Узбекистане. В частности, за девять месяцев текущего года было импортировано 177 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время в России выращивают 15,3 миллиона тонн подсолнечника в 2019 году, а в 2020 году этот показатель прогнозируется на уровне около 13,5 миллиона тонн.

«Это, в свою очередь, отразилось на ценах на продукцию, в частности, на российском рынке в августе тонна подсолнечного масла составляла 750-800 долларов, а на прошлой неделе - 985-1050 долларов, рост цен в среднем на 30%», - говорится в сообщении ведомства.

Причиной роста цен на яйца стало введение с 1 октября текущего года налога на добавленную стоимость на ввозимые корма для птицы и кормовые добавки, ветеринарные препараты.

Кроме того, в июне-июле текущего года выращено более 1,8 миллиона цыплят в более чем 14 крупных птицефабриках, замена кур на молодых цыплят привела к резкому спаду производства.

Рост цен на сахар был вызван ростом цен на импортный сахар. «В начале августа средняя цена 1 кг сахара составляла 29 рублей ($0,37), сегодня - 39 рублей ($0,5) (рост на 34%)», - говорится в сообщении.