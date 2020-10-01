В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру. Фото

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CentralAsia (CA) - На площади Лестер-сквер в Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру, сообщает TimeOut.

Бронзовый монумент представляет собой волшебника, летящего на метле. Гарри, в исполнении актера Дэниела Рэдклиффа, одет в форму для игры в квиддич и сидит на метле «Нимбус-2000».

Лестер-сквер находится возле кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась премьера Гарри Поттера.

Семитомная серия книг о Гарри Поттере была выпущена в период с 1997 по 2007 год. Книги изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По ним были сняты фильмы.