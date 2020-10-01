В Испании осложнилась ситуация с коронавирусом

Коронавирусные похороны в Мадриде

CentralAsia (CA) - Из-за коронавируса Мадрид вместе с пригородами изолируют от остальной Испании. Жителям запрещено покидать столицу кроме как по уважительной причине, сокращаются часы работы баров и ресторанов.

Как сообщает Euronews, это часть новых ограничительных мер из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса в городе. Региональные власти уже ввели локализованный карантин, но теперь центральное правительство отменяет его после нескольких недель борьбы между двумя органами властями.

«Ситуация в Мадриде сложная и тревожная. Сегодня в столице, по новым данным, зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания. Это второй по величине дневной прирост с начала осенней волны. Случаи заражения в Мадриде составляют 43,7% от общего числа диагнозов в нашей стране», - сказал министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Чехия объявляет 30-дневный режим чрезвычайного положения с понедельника, в то время как Словакия сообщила о своем самом большом дневном приросте числа зараженных с начала пандемии Covid-19 в этом году. Власти Словакии также объявили режим ЧС на 45 дней.

Во Франции мэры крупных городов встретились с членами правительства, включая премьер-министра Жана Кастекса, накануне еженедельного брифинга по ситуации с коронавирусом в стране.

Есть предположение, что еще больше городов, включая Лион и Лилль, могут быть подвергнуты жестким ограничениям вслед за Марселем.

А в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что цифры заражений идут в «неправильном направлении».

«Я должен четко заявить, что, если это потребуется, мы без колебаний примем дальнейшие меры, которые, боюсь, будут более дорогостоящими, чем те, которые мы ввели сейчас», - сказала Джонсон.

Новые ограничения по борьбе с ростом случаев заражения потребуют времени, пояснил Джонсон, но добавил, что Великобритания переживает критический момент в борьбе за контроль над вирусом