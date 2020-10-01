В Монголии запускается проект по усилению готовности к COVID-19

CentralAsia (MNG) - Сегодня состоялась презентация проекта «Создание потенциала для диагностики COVID-19 и предоставления услуг для наиболее уязвимых в Монголии в условиях пандемии». Представители доноров, партнеров и организаций-исполнителей, в том числе Дэниел Уорролл, генеральный директор и региональный менеджер Rio Tinto Mongolia LLC и Армандо Торрес, генеральный директор Oyu Tolgoi LLC, Тапан Мишра, постоянный координатор ООН в Монголии и Каори Исикава, глава Представительства офиса ЮНФПА в Монголии присутствовали на мероприятии, посвященном запуску проекта.

Это первое партнерство между ЮНФПА, ООН и Rio Tinto. Страновой офис Rio Tinto в Монголии и Oyu Tolgoi LLC предоставили 1,7 млрд тугриков, в Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций (ЮНФПА) для повышения потенциала сектора здравоохранения обеспечению готовности к COVID-19 и восстановлению в Монголии.

В партнерстве с Министерством здравоохранения ЮНФПА в Монголии намерен использовать этот фонд для укрепления диагностического потенциала страны путем создания в общей сложности четырех лабораторий ПЦР в аймаках Дорноговь, Өмнөговь и в Улан-Баторе и обеспечения непрерывности жизненно важных медицинских услуг для лиц, нуждающихся в регулярные медицинские осмотры путем развития телемедицинских услуг в пунктах первичной медико-санитарной помощи.

Амаржаргал Хэнчбиш, заместитель регионального директора Rio Tinto Mongolia, сказал: «В Rio Tinto мы уделяем особое внимание здоровью и безопасности наших сотрудников и сообществ, в которых мы работаем, а также обеспечению безопасности нашей деятельности во время пандемии, поэтому мы можем продолжать вносить свой вклад в местную и национальную экономику и обслуживать наших клиентов».

Каждые четыре целевых больницы, включая больницу общего профиля в сомоне Замын-Ууд в аймаке Дорноговь, региональный диагностический и лечебный центр аймака Өмнөговь, Национальный центр материального здоровья и здоровья детей, городскую больницу матери и ребенка Улан-Батора, будут оснащены молекулярным оборудованием на основе ПЦР. С помощью лабораторий ПЦР больницы смогут быстро диагностировать не только COVID-19, но и различные инфекционные заболевания, включая грипп, туберкулез, устойчивый к антибиотикам, и инфекции, передаваемые половым путем, а также новые и вновь возникающие инфекции на уровне сомонов, аймаков и в Улан-Баторе.

«Непрерывность основных медицинских услуг имеет решающее значение в любое время, особенно во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, подобной той, с которой мы сейчас сталкиваемся», - отметила Каори Исикава, глава офиса в страновом офисе ЮНФПА в Монголии на открытии. Она также подчеркнула, что «на основе прошлого опыта ЮНФПА, телемедицина будет развиваться. Это гарантирует, что люди, которым требуется медицинское обследование, например беременные женщины, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, получат необходимые им услуги, не выходя из дома или в пунктах первичной медико-санитарной помощи. Это предотвратит их заражение вирусом во время посещения больниц в случае вспышки COVID-19 на уровне сообщества и гарантирует, что не будет сбоев в предоставлении медицинских услуг».

В рамках проекта поставщикам первичной медико-санитарной помощи будут предоставлены комплекты медицинских услуг и программное обеспечение, которые используются для оказания телемедицинских услуг. Они также будут обучены тому, как общаться и получать профессиональные консультации с медицинскими специалистами о состоянии пациентов с помощью информационных и телекоммуникационных технологий.

Ожидается, что реализация проекта будет завершена в первом квартале 2021 года.

Источник: ЮНФПА

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