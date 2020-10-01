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  1 октября 2020
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В Узбекистане скончалась женщина, которая подожгла себя, когда власти пришли выселить её из дома (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 1 октября скончалась 35-летняя женщина, Гуландом Дедабаева, мать двух несовершеннолетних сыновей, проживавшая в Чартакском районе Наманганской области.

Как сообщает издание Элтуз, женщина умерла от ожогов, которые она получила в ходе самосожжения, когда сотрудники Бюро принудительного исполнения (Мажбурий ижро бюроси - МИБ) и правоохранительных органов пришли её выселять.

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По данным издания, два года назад женщина приобрела дом на имя своей матери за 13 тысяч долларов США. Районное управление кадастра и местная администрация отказались регистрировать дом из-за проблем с земельным участком.

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В этом доме женщина проживала с матерью и двумя сыновьями.

29 сентября представитель МИБ, МВД и хокимията района пришли выселять семью из дома. Женщина от отчаяния подожгла себя на глазах у всех.

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Двое несовершеннолетних детей женщины остались на попечении престарелой матери покойной.

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