В Узбекистане скончалась женщина, которая подожгла себя, когда власти пришли выселить её из дома (фото)

В Узбекистане скончалась женщина, которая подожгла себя, когда власти пришли выселить её из дома

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 1 октября скончалась 35-летняя женщина, Гуландом Дедабаева, мать двух несовершеннолетних сыновей, проживавшая в Чартакском районе Наманганской области.

Как сообщает издание Элтуз, женщина умерла от ожогов, которые она получила в ходе самосожжения, когда сотрудники Бюро принудительного исполнения (Мажбурий ижро бюроси - МИБ) и правоохранительных органов пришли её выселять.

По данным издания, два года назад женщина приобрела дом на имя своей матери за 13 тысяч долларов США. Районное управление кадастра и местная администрация отказались регистрировать дом из-за проблем с земельным участком.

В этом доме женщина проживала с матерью и двумя сыновьями.

29 сентября представитель МИБ, МВД и хокимията района пришли выселять семью из дома. Женщина от отчаяния подожгла себя на глазах у всех.

Двое несовершеннолетних детей женщины остались на попечении престарелой матери покойной.