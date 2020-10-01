Падение ВВП Узбекистана составит 2 %, - ЕБРР

CentralAsia (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал экономические прогнозы для стран с переходной экономикой. Эксперты считают, что падение ВВП по итогам года составит 2 процента.

В отчете отмечено, что экономический рост в Узбекистане замедлился до 0,2 процента в годовом исчислении в первой половине 2020 года, оставаясь положительным главным образом за счет роста в сельском хозяйстве и строительстве (2,8 процента и 7,3 процента в годовом исчислении соответственно). В других секторах наметился спад. Промышленность и добыча газа сократились на 1,9 и 17,1 процента.

По данным экспертов, в Узбекистане пострадал сектор услуг: гостиничный бизнес и торговля сократились на 1,1 процента, перевозка и хранение, информация и связь сократились на 3,2 процента.

Правительство ввело карантинные меры в середине марта 2020, постепенно ослабляя их с конца августа 2020 года. Безработица выросла до 13,2 процента в январе-июле 2020 года с 9,1 процента годом ранее, а реальные доходы снизились на 1,7 процента. В условиях вялого спроса инфляция снизилась с 16,5 процента в годовом исчислении в августе 2019 года до 11,7 процента в августе 2020 года, что вынудило центральный банк снизить ставку рефинансирования с 15 процентов до 14 процентов годовых, – отмечается в отчёте ЕБРР.

В обзоре отмечается, что в апреле 2020 года правительство учредило Антикризисный фонд (около 1,5% ВВП) для укрепления системы здравоохранения и поддержки уязвимых работников и пострадавших предприятий. Тем не менее, добавил в ЕБРР, страна испытывает сильное внешнее давление. В то время как импорт сократился примерно на 18 процентов в первые семь месяцев 2020 года (в годовом исчислении), экспорт упал на 21 процент.

Внешний баланс дополнительно ухудшился из-за спада экономической активности в России и Казахстане и сокращению денежных переводов на 7 процентов в годовом исчислении (в долларовом выражении) в первые семь месяцев 2020 года. В целом, в 2020 году сокращение реального ВВП прогнозируется на уровне 2 процентов. Ожидается, что в 2021 году рост составит 4,5 процента за счет восстановления экспорта и внутреннего спроса, – отметили в банке.

Что касается всего региона, то экономика стран Центральной Азии сократилась в среднем на 0,6 процента в годовом исчислении в первой половине 2020 года. И спрос, и предложение были подавлены карантинными мерами внутри страны и за рубежом, а также перекрытием границ и обусловленного этим резким спадом в международной торговле и туристических связях с соседними странами.

Наиболее серьезно от пандемии пострадали Кыргызская Республика и Монголия, хотя экономический спад в этих странах был несколько смягчен наращиванием объемов экспорта золота. Казахстан также вошел в рецессию, хотя и меньшего масштаба, отчасти благодаря крупным финансовым вливаниям из Национального фонда.

Туркменистан сообщил о положительном росте реального ВВП в первой половине 2020 года, несмотря на значительную потерю доходов от экспорта газа в Китай. В то время как экономики Таджикистана и Узбекистана значительно замедлились, они сохранили положительную динамику, чему частично способствовал рост в сельском хозяйстве и экспорт драгоценных металлов.

Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан и Узбекистан получили экстренное финансирование от МВФ в рамках программ, направленных на пополнение бюджетов и удовлетворение потребностей этих экономик во внешнем финансировании.

Прогнозируется, что в 2020 году ВВП региона в целом сократится на 3,3 процента, а в 2021 году вырастет на 3,3 процента.