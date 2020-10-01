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  1 октября 2020
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Туркменистан продлил приостановку международных авиаперелетов до ноября

CentralAsia (TM) -  «Туркменские авиалинии» в очередной раз продлили приостановку международных перелетов.

«В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 31 октября 2020 года включительно», – сообщается на сайте российского представительства «Туркменских авиалинии».

Представительство напоминает, что ранее купленные билеты будут действительны до конца 2021 года, а пассажиры отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты. Вернуть деньги за билет можно, «если поездка не может состояться».

Ранее сообщалось, что до 1 ноября было приостановлено также движение поездов по Туркменистану.

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