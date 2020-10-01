Туркменистан и Афганистан подписали ряд документов для реализации ТАПИ и ТАП

CentralAsia (TM) - Накануне, 30 сентября, делегация Туркменистана приняла участие в торжественной церемонии подписания ряда документов, призванных способствовать дальнейшей реализации совместных инфраструктурных проектов между Туркменистаном и Афганистаном. Это проекты строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), железных дорог, сообщает информагентство ТДХ.

В мероприятии приняли участие президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, члены правительства, руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и Афганистана, а также международных компаний, задействованных в реализации проектов. Мохаммад Ашраф Гани выразил признательность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку Афганистана, а также за развитие крупномасштабных энергетических проектов.

В числе подписанных документов – Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz», компаниями «TAPI Pipeline Limited» и «Afgan Gaz Enterprise по созданию и развитию рынка природного газа в Исламской Республике Афганистан»; Меморандум о сотрудничестве в области связи и информатизации между Агентством «Türkmenaragatnaşyk» и Министерством связи и информационных технологий Исламской Республики Афганистан; Договор между Государственным предприятием электросвязи «Türkmentelekom» Агентства «Türkmenaragatnaşyk» и коммуникационной компанией «Afghan Wireless» по соединению волоконного оптического кабеля между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан на государственной границе - Серхетабат-Тургунди и Имамназар-Акина с целью организации международного транзитного трафика; Соглашение о покупке электроэнергии в Афганистане в рамках проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.