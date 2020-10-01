Выборы в условиях пандемии. Международный опыт и критерии благоприятного исхода

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- 16:11, 01 октября 2020
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- Обновлено: 9:43, 02 октября 2020
CentralAsia (CA) - В Кыргызстане в это воскресенье, 4 октября, пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. В условиях пандемии коронавируса многие страны, объявившие выборы в этом году, столкнулись с некоторыми трудностями при организации избирательных участков. Задача избирательного органа заключается в том, чтобы в свое время провести выборы, не провоцируя новые вспышки заражений.
Согласно первому докладу Международного института демократии и содействия выборам (IDEA), опубликованному 26 марта, и ежедневному мониторингу, который организация обнародует на своем сайте, на конец марта 58 стран и территорий решили отложить свои выборы из-за пандемии коронавируса; и для 18 из них речь шла об общенациональных выборах.
По мнению Кевина Касаса-Заморы, генерального директора IDEA, как сохранение выборов, так и их отсрочка имеют свой набор нежелательных последствий, но их благоприятный исход зависит от двух критериев: от достижения политического консенсуса и от наличия компетентного избирательного органа, способного четко проинформировать население о санитарных условиях голосования.
Но помимо 58 стран, отказавшихся от проведения выборов во время пандемии, также были 25 стран и территорий, решивших не переносить дату голосования. На октябрь 2020 года некоторые из этих стран тоже перенесли выборы из-за распространения вируса. Например, общие выборы в парламент Новой Зеландии были назначены на 19 сентября, но из-за новой вспышки COVID-19 их перенесли на 17 октября. Местные выборы в Великобритании перенесли вовсе на следующий год.
В Баварии второй тур местных выборов проходил только по почте. Как сообщала немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, несмотря на коронавирусный кризис и вызванный им недостаток волонтеров на избирательных участках, явка на коммунальных выборах этого года во многих местах увеличилась по сравнению с предыдущими. Всего в Баварии отдать свои голоса на выборах могли 10 миллионов человек.
Некоторые страны применили другой способ — растянуть голосование на несколько дней, чтобы не допустить одновременного посещения избирательных участков слишком большим количеством людей.
А Южная Корея стала первой страной, которая провела всеобщие выборы во время пандемии. 15 апреля на более 14 тыс. избирательных участках с утра начались парламентские выборы. Основная борьба была между правящей Демократической партией «Тобуро» и консервативной Объединенной партией будущего.
При голосовании избирателям было необходимо носить маски и проверять температуру. Также на участках работала специальная кабина для тех, у кого температура тела показывает выше 37,5 градусов.
Все избиратели должны были использовать дезинфицирующие средства для рук, перчатки и соблюдать дистанцию в 1 метр.
Рекордное число южнокорейских граждан посетило избирательные участки во время досрочного голосования на выборах в Национальное собрание, прошедшего 10 и 11 апреля. По данным НИК, в нем приняли участие 11,7 млн человек или 26,69% зарегистрированных избирателей.
Среди них было около 2800 человек с коронавирусом, которым НИК разрешил голосовать по почте и организовал специальные избирательные участки.
Более 13 000 человек, находящихся на карантине, зарегистрировались для голосования, и им было разрешено сделать это в течение одного часа после того, как другие избиратели покинут участки.
Как пишет ВВС, одной из самых больших проблем для южнокорейских властей было обеспечить голосование 60 тыс. человек, которые находились в строгом карантине. Им было указано, что голосовать можно только в определенное время - и только в определенных местах. Покинуть свои дома они могли только с 17:20 до 19:00 в день выборов, при этом им было запрещено пользоваться общественным транспортом, они могли передвигаться только пешком или на своих автомобилях. А вернувшись домой такие избиратели должны были позвонить представителям системы здравоохранения, иначе их начала бы разыскивать полиция.
Чтобы подготовить все необходимое к голосованию, понадобилась целая армия в 550 тыс. человек. Они дезинфицировали 14 тыс. избирательных участков и нарисовали на полу отметки, чтобы люди могли соблюдать должную дистанцию. Многие опасались, что проведение выборов может вызвать вторую волну заболевания в стране.
Самые громкие выборы прошли в Беларуси. Пандемия коронавируса не смогла остановить политические процессы в республике. Палата представителей Беларуси назначила дату выборов президента на 9 августа. По итогам голосования, на выборах победил Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов избирателей. В стране по сей день проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которая не согласна с результатами ЦИКа. Был создан Координационный совет оппозиции.
Во время многотысячных демонстраций, особенно в Минске, немногие их участники носят защитные маски, а соблюдение требований социального дистанцирования представляется трудно достижимым.
Как пишет DW, Александр Лукашенко говорил, что действия протестующих осложняют борьбу с COVID-19 в стране. В Беларуси, по официальным данным, на начало сентября было выявлено более 73 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 700 человек умерли от COVID-19. С начала лета, сообщал Минздрав, заболеваемость стала снижаться. Но на фоне массовых акций протеста и задержаний их участников, которые не прекращаются с 9 августа, в стране наметился рост числа инфицированных. С 20-х чисел августа Минздрав ежедневно фиксирует в среднем от 100 до 200 новых случаев. Приблизительно такие же цифры были в середине июля.
В Беларуси нет официально объявленного карантина, а власти уже не раз заявляли, что победили коронавирус. Одновременно от иностранцев при въезде в Беларусь не требуется справка об отсутствии у них коронавируса. Пандемия не помешала провести в Минске парад 9 мая и множество других массовых мероприятий.
По словам врача-реаниматолога Андрея Витушко, поскольку демонстрации проходят на открытом воздухе, и люди все время перемещаются, вероятность заразиться довольно низкая. «Кроме того, известно, что COVID-19 наиболее опасен для возрастной группы 70+. Очевидно, что на протесты люди из этой группы массово не выходят», - добавил врач.
Во время пандемии президентские выборы провела еще одна европейская страна. Выборы президента Польши изначально были назначены на 10 мая. Но в марте в стране были введены карантинные ограничения, и массовые мероприятия, в том числе предвыборные встречи участников выборов были запрещены, а кампании всех кандидатов в президенты фактически приостановились. Первый тур выборов прошел 28 июня, второй — 12 июля. Явка составила 68.18%, на пост президента переизбран действующий президент страны — Анджей Дуда.
Правящая партия «Право и справедливость» предлагала провести выборы в запланированную дату. По ее плану, каждый польский избиратель должен был получить пакет избирательной документации по почте и опустить бюллетень в обычный почтовый ящик.
Но тут оказалось, что организация такого голосования сопряжена с целым рядом трудностей. Например, против такой формы выборов выступил профсоюз работников почты: почтальоны элементарно опасались за свое здоровье. Власть решила эту проблему просто - сменила главу «Польской почты», назначив на это место заместителя министра обороны. СМИ тогда шутили: всех почтальонов призовут в армию, и выборы пройдут как по маслу.
Бывший вице-премьер Лешек Бальцерович заявил: «Хотел бы вам передать позицию, которой все бывшие президенты Республики Польша, а также бывшие премьеры заявляют, что не примут участие в корреспондентском голосовании, то есть в псевдовыборах, и надеются, что подобно будут действовать кандидаты и избиратели, которые разделяют заботу об уважении к Конституции и демократическом будущем Польши».
В польском парламенте обсуждали различные варианты выхода из положения, вплоть до переноса голосования на 2022 год. В результате выборы в мае так и не состоялись, а новое голосование назначили на 28 июня.
В итоге выборы прошли традиционным способом, однако желающие проголосовать по почте могли это сделать, предварительно послав специальное заявление на адрес избирательной комиссии. Также исключительно дистанционным было голосование в населенных пунктах с высокими показателями заболеваемости коронавирусом.
Глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 2 октября 2020 года, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано свыше 34 млн случаев заболевания в более, чем в 188 странах и территориях мира; скончались более одного миллиона человек.
Вот еще ряд стран, проводивших выборы после объявления пандемии:
- президентские выборы в Абхазии — 22 марта 2020 года;
- всеобщие выборы в Бурунди — 20 мая 2020 года;
- парламентские выборы в Гвинее — 22 марта 2020 года;
- парламентские выборы в Северной Македонии — 15 июля 2020 года;
- президентские выборы в Малави — 23 июня 2020 года;
- выборы в Великий государственный хурал Монголии — 24 июня 2020 года;
- парламентские выборы в Сербии — 21 июня 2020 года;
- парламентские выборы в Сингапуре — 12 июля 2020 года;
- парламентские выборы в Сирии — 19 июля 2020 года;
- парламентские выборы в Суринаме — 25 мая 2020 года;
- парламентские выборы в Тринидаде и Тобаго — 10 августа 2020 года;
- парламентские выборы в Хорватии — 5 июля 2020 года;
- парламентские выборы в Черногории — 30 августа 2020 года.
До конца года ожидаются выборы президентов в двух странах — в Таджикистане они назначены на 11 октября, в США президентские выборы пройдут 3 ноября. Также в Украине на 25 октября назначены региональные выборы.