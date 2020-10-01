Выборы в условиях пандемии. Международный опыт и критерии благоприятного исхода

Чтобы подготовить все необходимое к голосованию, понадобилась целая армия в 550 тыс. человек. Они дезинфицировали 14 тыс. избирательных участков и нарисовали на полу отметки, чтобы люди могли соблюдать должную дистанцию. Многие опасались, что проведение выборов может вызвать вторую волну заболевания в стране.

Самые громкие выборы прошли в Беларуси. Пандемия коронавируса не смогла остановить политические процессы в республике. Палата представителей Беларуси назначила дату выборов президента на 9 августа. По итогам голосования, на выборах победил Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов избирателей. В стране по сей день проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которая не согласна с результатами ЦИКа. Был создан Координационный совет оппозиции.

Во время многотысячных демонстраций, особенно в Минске, немногие их участники носят защитные маски, а соблюдение требований социального дистанцирования представляется трудно достижимым.

Как пишет DW, Александр Лукашенко говорил, что действия протестующих осложняют борьбу с COVID-19 в стране. В Беларуси, по официальным данным, на начало сентября было выявлено более 73 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 700 человек умерли от COVID-19. С начала лета, сообщал Минздрав, заболеваемость стала снижаться. Но на фоне массовых акций протеста и задержаний их участников, которые не прекращаются с 9 августа, в стране наметился рост числа инфицированных. С 20-х чисел августа Минздрав ежедневно фиксирует в среднем от 100 до 200 новых случаев. Приблизительно такие же цифры были в середине июля.

В Беларуси нет официально объявленного карантина, а власти уже не раз заявляли, что победили коронавирус. Одновременно от иностранцев при въезде в Беларусь не требуется справка об отсутствии у них коронавируса. Пандемия не помешала провести в Минске парад 9 мая и множество других массовых мероприятий.

По словам врача-реаниматолога Андрея Витушко, поскольку демонстрации проходят на открытом воздухе, и люди все время перемещаются, вероятность заразиться довольно низкая. «Кроме того, известно, что COVID-19 наиболее опасен для возрастной группы 70+. Очевидно, что на протесты люди из этой группы массово не выходят», - добавил врач.

Во время пандемии президентские выборы провела еще одна европейская страна. Выборы президента Польши изначально были назначены на 10 мая. Но в марте в стране были введены карантинные ограничения, и массовые мероприятия, в том числе предвыборные встречи участников выборов были запрещены, а кампании всех кандидатов в президенты фактически приостановились. Первый тур выборов прошел 28 июня, второй — 12 июля. Явка составила 68.18%, на пост президента переизбран действующий президент страны — Анджей Дуда.