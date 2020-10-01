За девять месяцев инфляция в Узбекистане составила 11,7%

CentralAsia (UZ) - По итогам января-сентября 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 6,3%, в годовом выражении — 11,7%. Об этом сообщили 1 октября в Государственном комитете по статистике.

По итогам месяца инфляция составила 1,4%. За первые девять месяцев 2020 года продовольственные товары подорожали на 7,5%, непродовольственные товары — на 6%, услуги — на 4,5%.

Из основных групп продовольственных товаров за месяц наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца (6,5%), мясо, птицу, рыбу (3,8%) и плодоовощную продукцию (3%). Масложировая продукция прибавила в цене на 2,3%, хлебопродукты — на 1,2%, молочная продукция — на 1%, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 0,5%, алкогольные и безалкогольные напитки — на 0,4% и 0,2%. Цены в сфере общественного питания в сентябре повысились на 1,3%.

По сравнению с концом 2019 года, наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца, мясо, птицу и рыбу (14,2%), хлебопродукты (13,1%), масло и жиры (9,8%), молочную продукцию (7,5%), а также на сахар, чай и другие пищевые продукты (6,2%). Цены в общественном питании повысились за этот период на 9%. Наряду с этим, плодоовощная продукция с начала года стала дешевле на 6,3%.

Мясные продукты в среднем за месяц стали дороже на 3,8% (с начала года 14,2%). Баранина за месяц прибавила в цене на 5,7% (20,9%), говядина (кроме бескостного мяса) — на 5,4% (17,4%), бескостная говядина — на 5% (17,2%), мясной фарш — на 4,2%

В целом за январь-сентябрь 2020 года лидерство по росту тарифов принадлежит услугам государственных дошкольных образовательных организаций (15,2%), услугам по отдыху (8,8%), бытовым услугам (8,3%), а также услугам пассажирского транспорта (8%). В годовом выражении наиболее значительный рост цен зафиксирован на услуги государственных дошкольных образовательных организаций (15,2%), бытовые услуги (12,1%) и услуги пассажирского транспорта (10,7%). В сентябре текущего года из общего количества объектов торговли и услуг, отобранных для наблюдения за ценами и тарифами, фактически функционировали свыше 89% торговых точек.