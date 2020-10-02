Монгольский гэр (юрта) будет выставлен на Телевизионной башне Токио

CentralAsia (MNG) - 69-я Йокодзуна Хакухо М. Давааджаргал будет продвигать Монголию через показ полностью вырезанного монгольского гэр (традиционного жилища монголов) с 8 стенами в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио.





Восьмистенный гэр выдающегося дизайна в настоящее время демонстрируется за пределами Монгольского национального олимпийского комитета и вскоре будет перевезен в Японию для установки на Токийской башне в рамках работ, запланированных в рамках подготовки к открытию Олимпийских игр в Токио.





Бөртэ-Чоно и Гоо-Марал, ранние предки основателя Монгольской империи Чингисхана, искусно вырезаны на верхней части баганы гэра (столбов), а өрлөги (министры) Чингисхана высечены на тооно (короне) ... Высокопоставленный министр Шихихутаг изображен с законом Их Засагом в руке в центре. Кроме того, по краю короны с девятью драгоценностями вырезаны девять великих государственных символов.





Бөртэ-Чоно — легендарный прародитель монголов, а также предок Чингисхана. Согласно «Сокровенному сказанию монголов», родился «по изволению Высшего Неба»; вместе с супругой Гоо-Марал переплыл море Тэнгис и поселился у берегов реки Онон, на горе Бурхан-Халдун.





Телевизионная башня Токио — теле- и радиокоммуникационная башня, расположенная в г. Минато, Токио. Высота башни — 332,6 метра. На момент постройки — самое высокое в мире сооружение из стали. Имеет решётчатую конструкцию и согласно нормам авиационной безопасности выкрашена в интернациональные оранжевый и белый цвета. Входит в список 29 самых высоких объектов Всемирной федерации высотных башен, занимая среди них 14-е место. Среди самых высоких телебашен мира занимает лишь 23-е место.

Построенная в 1958 году, изначально башня предназначалась для телевещания на Токио и регион Канто, но тремя годами позже на неё были установлены ещё и радиоантенны для передачи радиосигналов. Антенна на вершине башни использовалась для трансляции теле- и радиосигнала крупнейших японских телесетей: NHK, TBS и Fuji Television вплоть до 2011 года, пока не была построена новая телебашня, более высокая, предназначенная для передачи современного цифрового сигнала.

Сейчас башня является скорее туристической достопримечательностью, став одним из символов Токио. Ежегодно более 2,5 млн туристов посещают смотровые площадки, залы и музеи башни. С момента открытия на башне побывало около 150 млн человек. Под башней расположено четырёхэтажное административное здание, в котором расположены музеи, рестораны и магазины. На высоте в 145 метров находится двухэтажная главная обсерватория, а для посетителей доступна малая специальная обсерватория, расположенная на высоте в 250 метров. Токийская телебашня часто становится местом действия в фильмах, аниме и манге и служит указанием на то, что события разворачиваются именно в Токио.

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