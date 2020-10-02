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  2 октября 2020
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В Монголии состоится ежегодный фестиваль соколиной охоты «Хуралдай-Наадам»

CentralAsia (MNG) -  Министерство окружающей среды и туризма Монголии в сотрудничестве с Управлением туризма столицы организует второй фестиваль соколиной охоты «Хуралдай-Наадам» 3 октября в лагере «Чингис Хааны Хурээ».


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Департамент туризма столицы объявил на брифинге 1 октября, что фестиваль будет ежегодно организовываться с целью популяризации национальной птицы, тесно связанной с историей и культурой страны, сокола, возрождения нематериального культурного наследия соколиной охоты, развития фестиваля как туристическая достопримечательность, продвигает туризм по интересам и привлекает местных и иностранных туристов.


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Программа фестиваля соколиной охоты «Хуралдай-Наадам», организованная совместно Монгольской ассоциацией соколиной охоты, Монгольской ассоциацией конной стрельбы из лука, Федерацией монгольской тайги и общественной организацией Saker Falcon Gerege, включает выступление Большого театра национального искусства Монголии, парад конных лучников и дрессировщиков птиц и с тайганов (порода собак Тайган, или монгольская борзая), соревнования среди дрессировщиков соколов и конных лучников, а также ночные мероприятия, такие как фейерверк и цирковое представление. В прошлом году этот праздник состоялся 17 августа.


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