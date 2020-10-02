Монголия и Камбоджа обсуждают соглашение о свободной торговле

CentralAsia (MNG) - Обсуждается возможность заключения двустороннего соглашения о свободной торговле (ССТ) между Монголией и Королевством Камбоджа.

Государственный секретарь министерства торговли Камбоджи и рабочая группа по переговорам по двустороннему соглашению о свободной торговле Монголии провели встречу, чтобы обменяться мнениями по концептуальной записке, касающейся технико-экономического обоснования соглашения о свободной торговле.

Монголия и Камбоджа подписали в 2014 году Меморандум о взаимопонимании о проведении двусторонних консультаций, направленных на укрепление совместного сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и туризма.

Государственный секретарь Министерства торговли Камбоджа и председатель рабочей группы по переговорам по двустороннему соглашению о свободной торговле между Камбоджей и Монголией Рич Ра провели встречу для обмена мнениями по концептуальной записке, касающейся технико-экономического обоснования соглашения о свободной торговле. На встрече присутствовали представители Совета по развитию Камбоджи и министерств экономики и финансов; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; и труда и профессионального обучения, передает The Phnompenh Post.

Рич Ра сказал, что создание соглашения о свободной торговле соответствует фазе IV прямоугольной стратегии правительства, направленной на диверсификацию рынков и торговли, а также на сглаживание экономического восстановления в мире после COVID-19.

Он отметил, что концептуальная записка была подготовлена базирующимся в Джакарте Институтом экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии (Eria), и сказал, что на встрече было решено предложить ERIA ускорить завершение исследовательского отчета.

«Мы будем убеждать рабочую группу продолжать свои усилия, чтобы сделать технико-экономическое обоснование этого соглашения о свободной торговле успешно. Я искренне надеюсь, что встреча с ERIA принесет плоды в будущем », - сказал Рич Ра.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря министерства торговли Пен Совичеат сообщил The Phnompenh Post, что технико-экономическое обоснование соглашения о свободной торговле будет способствовать реализации политики и стратегии торговой интеграции Камбоджи по диверсификации торговых партнеров на региональном и глобальном уровнях. «С нашей точки зрения, мы способны экспортировать сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок, в том числе в Монголию», - сказал Пен Совичеат.

Всемирный банк заявил, что Королевство Камбоджа должно быть хорошо подготовлено к экономике после Covid-19, что потребует сильного внимания к региональным инвестициям и расширению торговых возможностей. Кредитное учреждение в Вашингтоне заявило, что существует острая необходимость в содействии внутренним и иностранным инвестициям за счет увеличения внутренней стоимости и создания дополнительных рабочих мест.

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