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  2 октября 2020
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248 человек вернулись домой на самолете специального назначения Сиэтл — Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -  Самолет специального назначения Сиэтл — Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 1 октября в 14:00.

Этим рейсом домой вернулись 248 человек. Из них по медицинским показаниям — 12, пожилые — 38, семьи с маленькими детьми — 50, беременные — 2. Есть еще 135 граждан, у которых есть веские причины.

По данным оперштаба Государственной чрезвычайной комиссии, граждане были изолированы в отелях «Эрхэс», «Тэмүүжин» и «Майсон», больнице «Синдүра мед» и санатории «Налгар».

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