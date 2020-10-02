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  2 октября 2020
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Дарханский кожаный комплекс заключил соглашение с испанской компанией на поставку 600 тыс. переработанных шкур

CentralAsia (MNG) -  В ходе рабочей поездки в аймак Дархан-Уул президент Монголии Х.Баттулга ознакомился с ходом работ по проекту «Дарханский кожевенный комплекс», который строится в сомоне Хонгор этого аймака.

Ввод в эксплуатацию завода мощностью 10 миллионов тонн кожи, 11 тысяч тонн шерсти и 1 тысячи тонн кашемира в год позволит производить кожаные изделия мирового уровня с добавленной стоимостью и поставлять их на мировой рынок.

В настоящее время ведутся работы по инфраструктуре оборотного водоснабжения, подстанций электроснабжения, инженерных сетей и паровой станции. На объекте оборотного водоснабжения комплекса будут внедрены европейские технологии, работы проводят монгольские инженеры, подчеркивает команда проекта. Поскольку воду, очищенную на установке, можно повторно использовать на металлургических и других предприятиях, работающих в Дархане, это дает большие экономические и экологические преимущества.

Команда проекта также работает над продажей продукции, производимой в комплексе, на мировом рынке, и было заключено соглашение с испанской компанией на поставку 600 тысяч переработанных шкур коз и овец.

источник: president.mn

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