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  2 октября 2020
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У Национальной картинной галереи Монголии появится новое здание

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух на очередном заседании правительства поручил профильному министру, ведомствам и муниципальным чиновникам решить вопросы, стоящие перед организациями культуры.

Премьер поручил чиновникам увеличить кадров и бюджет Монгольской национальной художественной галереи и Театра кукол Монголии, поддержать восстановление произведений искусства национальной галереи, пострадавших от пожара, передать произведения известных художников, хранящиеся в комплексе Их Тэнгэр в художественную галерею и изучить возможность использования бывшего музея Ленина в качестве музея изобразительных искусств-художественной галереи и выделить средства, необходимые для подготовки экспонатов для Музея Чингисхана, проектирования внешнего вида музея, а также интерьера выставочных залов, и выполнение иных работ в Государственном бюджете на 2021 год.

Чиновникам также было поручено отозвать разрешение на строительство компании, строящей 16-этажный жилой дом, который блокировал бы солнечный свет в новом здании Национальной библиотеки, ограничивал передвижение посетителей библиотеки и нарушал интересы более 1000 жителей 7-го подрайона столичного Сухэ-Баторского района. И определить, было ли решение должностного лица, выдавшего разрешение, незаконным, расследовать и доложить о возможности передачи Центрального дворца культуры в собственность государства и использования его в качестве города культуры, как предполагалось вначале.

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