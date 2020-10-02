Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 9,8 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 9:03, 02 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.
За сутки 71 человек по подозрению находился под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 9811 человек, из них выздоровели 8617 пациентов, скончались 77 человек.
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