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  2 октября 2020
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Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 9,8 тыс. человек

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.

За сутки 71 человек по подозрению находился под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 9811 человек, из них выздоровели 8617 пациентов, скончались 77 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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