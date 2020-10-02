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  2 октября 2020
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На утро 2 октября в Казахстане выявили 65 новых случаев коронавируса. Всего — 108 044

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию Covid-19.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- Северо-Казахстанская область - 10;

- Карагандинская область - 6;

- Павлодарская область - 6;

- Алматинская область - 5;

- город Алматы - 4;

- Атырауская область - 3;

- город Нур-Султан - 2;

- Акмолинская область - 2;

- Актюбинская область - 2;

- Жамбылская область - 2;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- Костанайская область - 2;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 108 044 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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