На утро 2 октября в Казахстане выявили 65 новых случаев коронавируса. Всего — 108 044

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию Covid-19.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- Северо-Казахстанская область - 10;

- Карагандинская область - 6;

- Павлодарская область - 6;

- Алматинская область - 5;

- город Алматы - 4;

- Атырауская область - 3;



- город Нур-Султан - 2;



- Акмолинская область - 2;



- Актюбинская область - 2;



- Жамбылская область - 2;



- Западно-Казахстанская область - 2;



- Костанайская область - 2;



- Кызылординская область - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 108 044 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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