На утро 2 октября в Казахстане выявили 65 новых случаев коронавируса. Всего — 108 044

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию Covid-19.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- Северо-Казахстанская область - 10;
- Карагандинская область - 6;
- Павлодарская область - 6;
- Алматинская область - 5;
- город Алматы - 4;
- Атырауская область - 3;
- город Нур-Султан - 2;
- Акмолинская область - 2;
- Актюбинская область - 2;
- Жамбылская область - 2;
- Западно-Казахстанская область - 2;
- Костанайская область - 2;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 108 044 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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