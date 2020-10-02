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  2 октября 2020
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Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 57290

CentralAsia (UZ) -  По данным Минздрава, в Узбекистане за прошедшие сутки у 465 человек был диагностирован коронавирус. Общее количество зараженных коронавирусом достигло 57290 человек.

На 1 октября вылечено 498 пациентов. С начала пандемии число выздоровевших от коронавируса достигло 53 955 человек, а показатель выздоровления составил 94 процента.

В то же время 2 пациента с коронавирусом скончались, общее количество летальных исходов достигло 472 человек.

Из 2863 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 556 находятся в тяжёлом состоянии, а 262 - в критическом.

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