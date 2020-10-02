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  2 октября 2020
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В мире число зараженных коронавирусом превысило 34 миллиона
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 34 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 2 октября в мире зарегистрировано свыше 34,2 млн случаев заражения в более, чем 188 странах, скончались более одного миллиона человек.

Большинство зараженных зафиксировано в США — 7,2 млн. На втором месте идет Индия — 6,3 млн, за ней Бразилия — 4,8 млн.

По числу скончавшихся от Covid-19 также лидируют США. В стране на сегодняшний день от вируса умерли 207,7 тыс. человек, в Бразилии — 144,6 тыс., в Индии — 98,6 тыс.

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