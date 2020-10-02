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  2 октября 2020
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Президент США Дональд Трамп ушел на карантин

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что ушел на карантин в ожидании теста на коронавирус после того, как вирус подтвердили у его советницы Хоуп Хикс.

«Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина!» - цитирует его РИА Новости.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 34 миллиона, скончались свыше одного миллиона человек.

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