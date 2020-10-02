[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса выздоровел еще 91 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 028 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 101;

- Нур-Султан - 13 646;

- Атырауская область - 10 526;

- Карагандинская область - 9780;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6746;

- Шымкент - 4882;

- Алматинская область - 4794;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3759;

- Туркестанская область - 3327;

- Акмолинская область - 3281;

- Актюбинская область - 3187;

- Кызылординская область - 3111;

- Костанайская область - 2923;

- Мангистауская область - 2612.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Подписано соглашение о реализации проекта по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в Монголии
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 57 190
  • Дарханский кожаный комплекс заключил соглашение с испанской компанией на поставку 600 тыс. переработанных шкур


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com