В Казахстане от коронавируса выздоровел еще 91 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 028 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 101;

- Нур-Султан - 13 646;

- Атырауская область - 10 526;

- Карагандинская область - 9780;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6746;

- Шымкент - 4882;

- Алматинская область - 4794;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3759;

- Туркестанская область - 3327;

- Акмолинская область - 3281;

- Актюбинская область - 3187;

- Кызылординская область - 3111;

- Костанайская область - 2923;

- Мангистауская область - 2612.

Коронавирус в Казахстане

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