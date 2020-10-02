Милиция Ташкента ищет мужчину, потерявшего доллары на рынке

CentralAsia (UZ) - Сотрудники органов внутренних дел Ташкента устанавливают личность мужчины, который потерял доллары США на рынке.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, 1 октября сотрудник УКД ОВД Чиланзарского района, командир 1 батальона патрульно-постовой службы обнаружил на территории оптового рынка "Абу-Сахий" утерянные неизвестным денежные средства в американской валюте.

Проверка камер видеонаблюдения показала, что средства были потеряны примерно в 14:20 часов того же дня неизвестным мужчиной, личность которого установить пока не удается.

В ведомстве обратились к тем, кто узнал молодого человека с камер видеонаблюдения и связаться с ГУВД.