[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Милиция Ташкента ищет мужчину, потерявшего доллары на рынке

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники органов внутренних дел Ташкента устанавливают личность мужчины, который потерял доллары США на рынке.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, 1 октября сотрудник УКД ОВД Чиланзарского района, командир 1 батальона патрульно-постовой службы обнаружил на территории оптового рынка "Абу-Сахий" утерянные неизвестным денежные средства в американской валюте.

Проверка камер видеонаблюдения показала, что средства были потеряны примерно в 14:20 часов того же дня неизвестным мужчиной, личность которого установить пока не удается.

В ведомстве обратились к тем, кто узнал молодого человека с камер видеонаблюдения и связаться с ГУВД.

print
  • В Испании осложнилась ситуация с коронавирусом
  • На следующих дебатах Трампа и Байдена модераторам будет позволено отключать микрофоны
  • Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 103 тысячам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com